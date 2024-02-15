ليتوانيا وآيسلندا تقودان حلفا لإزالة الألغام من أوكرانيا

من المقرر أن ترأس ليتوانيا وآيسلندا حلفا يضم أكثر من عشرين دولة، يهدف إلى إزالة الألغام من أوكرانيا، التي تتصدى حرب روسية لأراضيها من قرابة عامين.

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية في فيلنيوس مساء أمس الأربعاء، إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم في بروكسل، تتعلق بهذا الشأن.

وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس: "اتخذنا الخطوة الأولى الضرورية باتجاه العمل المهم الذي نحن بصدده. إذا كان الجانب التدريبي لإزالة الألغام مرضيا حاليا، فأن الحاجة للمعدات مهمة".

ومن المقرر أن تقدم ليتوانيا ناقلات جند مدرعة و2ر1 مليون يورو (28ر1 مليون دولار) لإزالة الألغام، كما تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية.

ودعا الوزير الحلفاء خلال اجتماعات مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة المساعدات لأوكرانيا للاندماج في هياكل الناتو وتحديث قدراتها العسكرية.

وتابع: "نستطيع الإبقاء على دعم الناتو السياسي والعملي لأوكرانيا ويجب أن نفعل ذلك، وبناء عليه نساهم في انتصار أوكرانيا في هذه الحرب. وبالتالي نحن بحاجة للاتفاق على خطوات أخرى باتجاه عضوية أوكرانيا في الناتو".

وقال: "علاوة على ذلك، يجب أن نتعلم من دروس الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ومواصلة تعزيز قواتنا المسلحة والحلف".