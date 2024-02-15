رئيسة المركزي الأوروبي تؤكد أهمية زيادة الأجور كمحرك للتضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن زيادة الأجور أصبحت عاملا أكثر أهمية عن ذي قبل، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى تقييم متى يمكنهم بدء خفض معدلات الفائدة.

وفي حين أن خفض التضخم من المقرر أن يتواصل تدريجيا خلال 2024، قالت لاجارد أمام نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، إن المخاطر مازالت قائمة وإن صناع السياسات بحاجة لمزيد من الضمانات أن مكاسب الأسعار سوف تعود لنسبة المستهدفة البالغة 2 % .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول: "لا يزال نمو الأجور قويا ومن المتوقع أن يصبح محركا مهما بشكل متزايد لديناميكيات التضخم في الأرباع المقبلة".

وتأتي التصريحات فيما تناقش العديد من البنوك المركزية الرئيسية في العالم متى يمكنها أن تبدأ بأمان تغيير زيادة معدلات الفائدة التي وضعتها للحد من التضخم، دون تأجيج الأسعار مجددا.

ويبدو أن المسئولين في فرانكفورت حائرون بين خفض مبدئي للفائدة في أبريل أو يونيو، رغم أن الأغلبية دعمت علانية الموعد اللاحق، في حرص على المزيد من الوضوح بشأن تطور الأجور وأرباح الشركات في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة.