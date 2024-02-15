إيران وأرمينيا توقعان وثيقة تعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية

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وقعت إيران وأرمينيا، على هامش الدورة الـ18 للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين اليوم الخميس، وثيقة للتعاون في 19 مجالا.

وعقد الاجتماع الختامي لهذه الدورة اليوم الخميس بمشاركة رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة الإيرانية داود منظور ونائب رئيس الوزراء الأرميني مهرجريجوريان في العاصمة الإيرانية طهران.

ووقع الجانبان، في الاجتماع وثيقة التعاون الاقتصادي المشترك في 21 بندا و19 مجالا.

يشار إلى أن الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأرمينيا، بدأت أعمالها أمس الأربعاء برعاية مؤسسة التخطيط والموازنة الإيرانية.