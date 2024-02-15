اتحاد الكرة يكشف سبب فشل التعاقد مع رينارد

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تحدث جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أسباب التعاقد مع مدرب وطني لتولي القيادة الفنية للمنتخب بعد أن كان الاتجاه التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لقناة (ETC) :" الاتجاه في البداية داخل اتحاد الكرة كان التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية للمنتخب بعد رحيل روي فيتوريا وقراراتنا دائما تكون وفقًا لرأي الأغلبية".

أضاف:" بالفعل كانت هناك مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب ووافق على تولي المسؤولية ولكن بعد نهاية عقده مع الاتحاد الفرنسي نظرا لتدريبه منتخب سيدات فرنسا".

أكمل:" المفاوضات مع رينارد توقفت بعدما رفضنا عرضه إرسال مساعديه لتدريب منتخب مصر لحين نهاية عقده مع الاتحاد الفرنسي".

واصل:" كل ما تردد عن رفضي تعيين التوأم لقيادة المنتخب غير صحيح على الاطلاق".

أتم:" اسم حسام حسن كان مطروحا منذ فترة طويلة ومجلس الإدارة بالكامل وافق على تعيينه لأنه نجم كبير ولاعب دولي يملك تاريخًا كبيرًا".