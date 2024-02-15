قالت السيدة أسماء محمد الزوجة الأولى لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، إنها لم ترَ البغدادي حزينًا على أي قتيل من قيادات التنظيم.



وأضافت خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، وعُرضت مساء الخميس، أن البغدادي كان مهتمًا بأمنه الشخصي فقط، وأن يحافظ على وجوده.



وتحدثت عن الخلاف مع أبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام حول مبايعة تنظيم القاعدة، قائلة إن هذا الخلاف وقع في سوريا في 2013.



وأوضحت أن هذ الخلاف تسبب في إثارة قتال وتقسيم مناطق بين الجهتين في سوريا.



ولفتت إلى أن الأجانب هم من قادوا فكر التنظيم، وتحديدًا العنصر الأذري والطاجيكي وكذلك الليبيين.



