مسئول كويتي: اكتمال استعدادات قطاع المساجد لاستقبال شهر رمضان

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية بدر تركى العتيبي، اكتمال استعدادات قطاع المساجد لاستقبال شهر رمضان، وتسخير كل الإمكانات والخطط والبرامج لهذا الشهر الفضيل.



وقال العتيبي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "قطاع المساجد يولي شهر رمضان المبارك اهتماماً خاصاً يتناسب مع مكانته الدينية من خلال توفير حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والاستضافات الداخلية والخارجية لتكون المساجد عامل جذب للمصلين وتوفير كل السبل لهم للنهل من الأجر والمثوبة".



وأوضح أن ذلك يأتي "جرياً على عادة القطاع السنوية وللمحافظة على ثقة المصلين التي نالها في الأعوام السابقة وتجديد الأنشطة وشحذ الهمم لتحقيق الأهداف المرجوة، والمساهمة بتقديم المساجد لرسالتها الدعوية".



وأشار العتيبي إلى أن قطاع المساجد يؤدي رسالته بواسطة تسع إدارات تقدم الخدمات الإدارية والثقافية وتقوم بصيانة المساجد، وكذلك عقد اجتماعات دورية للوقوف على إنجاز الأعمال.



وأكد أن هذا العام سيشهد مجموعة من الأعمال والفعاليات والتجهيزات، حيث بدأت الأعمال بتهيئة المساجد وإنهاء أعمال الصيانة وتوفير الصيانة الدورية اللازمة لها وتنظيفها وتجهيز مصليات النساء والساحات الخارجية، وتواجد فرق الصيانة الدورية على مدار 24 ساعة خاصة أن المساجد خلال هذه الفترة من العام تكون شعلة من نشاط.



كما لفت إلى أنه تم تجهيز المساجد بأعمال النظافة والتأكد من نظافة كافة مرافق المساجد وتوفير كميات كبيرة من مواد النظافة نظراً لزيادة أعداد المصلين، وبهدف توفير الراحة اللازمة لهم حتى يتمكنوا من أداء الصلوات على أكمل وجه.