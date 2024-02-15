الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا: يجب اعتماد ميزانية لإجراء الانتخابات المقبلة

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن التسوية في ليبيا يجب أن تشمل جدولًا زمنيًا محددًا.

وأضاف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أنه لا يؤيد أية مبادرة تؤدي لتأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين للخطر.

وأكّد أن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أية مقترحات تؤدي إلي تسوية الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن الانقسام بشأن مستقبل التسوية في ليبيا يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أنه يجب على حكومة الوحدة الوطنية اعتماد ميزانية لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا.

وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية، أن الإحاطة ستكون عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، وستتم مشاركة رابط البث الحي للإحاطة على الصفحة الرسمية للبعثة قبيل بدء اجتماع مجلس الأمن.