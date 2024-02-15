محكمة نرويجية ترفض دعوى للإرهابي المسجون بريفيك

رفضت محكمة في أوسلو، اليوم الخميس، دعوى قضائية رفعها الإرهابي والقاتل النرويجي اليميني أندرس بهرينج بريفيك، مفادها بأن ظروف حبسه الانفرادي تنتهك حقوقه الإنسانية.

وأعلن محامي بريفيك على الفور أنه سيستأنف الحكم.

وارتكب بريفيك أسوأ جريمة شهدتها النرويج منذ الحرب العالمية الثانية في يوليو 2011 عندما فجر قنبلة في الحي الحكومي في أوسلو ثم نفذ مذبحة في مخيم صيفي لمنظمة الشباب التابعة لحزب العمال في جزيرة أوتويا النرويجية. وقتل ما مجموعه 77 شخصا في الهجمات.

واشتكى بريفيك من ظروف سجنه لسنوات، وقضت محكمة استئناف نرويجية في عام 2017 بأنه لا يوجد دليل على انتهاك حقوقه.