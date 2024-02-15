اتحاد الكرة: حسام حسن يملك كل الصلاحيات مع المنتخب

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كشف جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة كواليس جلسة توقيع حسام حسن عقود توليه تدريب المنتخب الوطني بعد أيام من رحيل البرتغالي روي فيتوريا عقب خيبة خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لقناة (ETC) :" عقدنا في الساعات الماضية اجتماعات مكثفة مع حسام حسن اتفقنا خلالها على كل الخطوط الخاصة بالمنتخب الوطني وهناك بعض الأمور سوف يعمل على إصلاحها".

أضاف:" نعمل على توفير كل الدعم لحسام حسن في مهمته الوطنية بقيادة المنتخب، وسنكون أول الداعمين لكل القرارات التي سيتخذها".

أكمل:" منحنا حسام وإبراهيم الصلاحيات الكاملة لاختيار الجهاز المعاون في تدريب المنتخب".

أتم:" حسام حسن هو من طلب خوض المنتخب الدورة الرباعية في الإمارات لمشاهدة اللاعبين على الطبيعة وتحقيق أكبر استفادة فنية ".