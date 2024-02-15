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محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية

اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
هدى الساعات
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:47 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:47 ص

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، طلابًا ومعلمين، بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأصدر المحافظ تعليماته، الأربعاء، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية اليوم الخميس 15 فبراير.

ونص القرار على أنه يستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب بيان للديوان العام للمحافظة، يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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