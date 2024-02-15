البنك المركزي الفلبيني: مخاطر توقعات التضخم تراجعت

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أعلن البنك المركزي الفلبيني أن توقعات التضخم في البلاد لعام 2024 انخفضت بشكل طفيف، في الوقت الذي تراجعت فيه مخاطر التوقعات، ولكنها لا تزال تميل نحو الاتجاه التصاعدي.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تبلغ توقعات التضخم المعدلة من ناحية المخاطر لعام 2024، ما نسبته 9ر3% من 2ر4%.

وتبلغ توقعات التضخم المعدلة من ناحية المخاطر لعام 2025 ما نسبته 5ر3 % من 4ر3 %.

ويظل البنك المركزي الفلبيني مستعدا لتعديل ضوابط السياسة النقدية بحسب الضروري.

وفي حين أن فرص النمو تظل قائمة على المدى المتوسط، تراجع النشاط الاقتصادي على المدى القريب جراء تداعيات سياسات التشديد النقدي السابقة.