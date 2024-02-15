مساعد وزير الخارجية الأسبق: الشرق الأوسط يمر بمرحلة الجبهات المفتوحة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة الجبهات المفتوحة بين دول المنطقة، وبين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

وتابع «هريدي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «TEN»، أن مصر هي القوة الرئيسية القادرة على المساهمة في استقرار المنطقة، وهذا بفضل نضج السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تغيير المواقف الدولية فيما يحدث في قطاع غزة، والمطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن القاهرة هي العمود الفقري لهذه المنطقة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى ان الاجتماع الرباعي الذي حدث بالأمس بين المخابرات العامة المصرية والموساد ورئيس وزراء قطر، ورئيس المخابرات الأمريكية، جاء كمحاولة لوقف إطلاق النار، ولم يكن الاجتماع الأول في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الدور الأمريكي عليه الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، ولكن في مرحلة بعد توقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري التركي في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.