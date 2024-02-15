الرياض وباريس توقعان خطة مشروعات مشتركة في مجال التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال لقائه في العاصمة الرياض اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في الرياض وباريس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جلسة المباحثات شهدت توقيع خطة مشتركة لعدد من المبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

على صعيد متصل افتتح دارمانان، إلى جانب مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك منتدى الأعمال الفرنسي السعودي حول التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وافتتح الوزير الفرنسي ونائب وزير الاستثمار منتدى الأعمال الفرنسي السعودي حول الأمن السيبراني، مع وجود العديد من الشركات الفرنسية في هذا المجال، حيث تعتبر فرنسا مرجعًا عالميًا لتعزيز الروابط مع السعودية في هذا المجال الاستراتيجي مع اقتراب مشاريع المملكة الطموحة مثل رياض إكسبو 2030".

كما التقى دارمانان، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، وصرح بعد اللقاء بأنه "ناقشنا مواضيع مهمة مثل العلمانية في فرنسا، وتدريب أئمة فرنسا ومكافحة التدخلات الأجنبية في عصر المعلومات المضللة".