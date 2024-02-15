استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 82 إلى 84 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

وثبت زاد سعر سمك البياض ليتراوح بين 70 إلى 115 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 65 إلى 115 جنيها.

استقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها للكيلو.

ثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 و410 جنيهات.

ثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 220 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 65 إلى 85 جنيها.

وثبت سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 510 إلى 595 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 100 إلى 230 جنيها.

وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 85 إلى 125 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.