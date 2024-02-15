 تركيا تدعو إسرائيل للاستجابة للتحذيرات الدولية من عملية برية في رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
الخميس 15 فبراير 2024 5:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تركيا تدعو إسرائيل للاستجابة للتحذيرات الدولية من عملية برية في رفح الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:26 م

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجتمع الدولي أجمع يحذر إسرائيل من عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، داعيا تل أبيب للاستجابة لتلك التحذيرات.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن فيدان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، بالعاصمة أنقرة، إن منطقة رفح تشهد مأساة لا مثيل لها مؤخرا مع وجود ما يقرب من مليوني فلسطيني محاصر فيها، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول الوضع هناك خلال زيارتيه لمصر والإمارات.

وأوضح أن رفح تتعرض الآن لقصف جوي بشكل كبير، وأن المجتمع الدولي أصبح يحذر إسرائيل بصوت واحد من أن شن عملية برية في المدينة سيؤدي إلى المزيد من المجازر ضد المدنيين.

وأردف أن "كل الدول والقادة بدأوا يحذرون إسرائيل واحدا تلو الآخر من شن هجوم على منطقة رفح، وإخضاع السكان المدنيين البائسين والجائعين الذين لم تعد لديهم القوة على التحمل، لمزيد من الضغوط والمجازر"، مضيفا: "ننتظر أن تستجيب إسرائيل لهذه التحذيرات في أقرب وقت".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك