اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقالة حازم إمام

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كشف جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد عن تقدم حازم إمام باستقالته لشعوره بالضيق بسبب الانتقادات الحادة التي تعرض لها بعد خيبة خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة (ETC):" لا صحة لما يتردد عن تقدم حازم إمام باستقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة".

أضاف:" حازم كان متأثرًا بعد خروج المنتخب من أمم إفريقيا وحزين من النتائج التي حققها المنتخب في البطولة".

أكمل:" حازم يشعر أنه لم يوفق في مهمته كمشرف على المنتخب الوطني ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في اتحاد الكرة".

أتم:" حازم إمام قيمة ورمز كبير لمصر وما حدث للمنتخب في أمم إفريقيا جعلنا جميعا نشعر بالحزن".