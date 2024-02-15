أصيبت فتاة تدعى "أ.ف.م"، في العقد الثالث من عمرها، بإصابات بالغة "دخلت في غيبوبة"؛ إثر تعرضها لحادث سير، حيث صدمتها سيارة أجرة يقودها شخص يدعى "ع.ع"، وذلك أثناء وقوفها أمام إحدى الشركات على طريق برج العرب، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول وقوع حادث سير أسفر عن إصابة فتاة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، في حالة حرجة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية أنه وأثناء وقوف الفتاة على جانب الطريق، قام سائق السيارة بالرجوع مسرعًا إلى الخلف فصدمها، ثم قام بالسير إلى الأمام مجددًا والضحية أسفل السيارة، وتركها غارقة في دمائها بين الحياة والموت وفر هاربًا.

تم نقل المجني عليها إلى مستشفى العامرية العام، حيث أظهر التقرير الطبي إصابتها بـ"ارتجاج في المخ، وكسور مضاعفة في العمود الفقري، والقفص الصدري، والحوض"، ودخلت في غيبوبة، حيث تمكث غرفة الرعاية المركزة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فإن التحريات أظهرت أن السائق لا يحمل رخصة قيادة، وأن المتهم سلم نفسه إلى الشرطة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة حمل رقم 1765 لسنة 2024، جنح العامرية، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

وكان طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، شهد مساء الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" و6 سيارات، بينهم أجرة "ميكروباص" حمولة 14 راكبا، و"تومناية" و4 ملاكي، وأسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفاوتة، ما بين ارتجاج في المخ، وكسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم، وذلك في نطاق حي أول العامرية.