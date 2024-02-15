كشف السيدة أسماء محمد الزوجة الأولى لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، الذي قتل في أكتوبر 2019، إنّ زيجات البغدادي.



وقالت خلال مقابلة مع قناة «العربية»، وعُرضت مساء الخميس،إنه قبل إعلان الخلافة، كان البغدادي قد تزوج سيدة سورية من حلب.



وأضافت أن هذه السيدة كانت أمًا لخمسة أطفال، وكانت متزوجة سابقًا من قائد أحد الفصائل في سوريا، وكانت تعيش في السعودية بعد مقتل زوجها، ثم انتقلت إلى سوريا لتتزوج من البغدادي.



وأشارت إلى أنه بعد إعلان الخلافة مباشرة، تزوج من عراقية تبلغ 14 سنة، وكانت ابنة أحد المقربين منه وهو عبد الله الزوبعي.



ولفتت إلى أنه تزوج أيضًا من سيدة شيشانية في يوليو 2015.



وأوضحت السيدة، أنها لم يكن لها أي دور في زيجات البغدادي، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم شيئًا عن تفاصيل هذه الزيجات.



