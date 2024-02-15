أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2023 ليبلغ 6.9% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

وبحسب الإحصاء، سجل تقدير حجم قوة العمل 31.101 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2023، مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7%، ويرجع ذلك لتراجع أعداد المشتغلين بمقدار 751 ألف مشتغل عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدا 104 آلاف متعطل؛ ما أدى إلى انخفاض قوة العمل بمقدار 855 ألف فرد.

وأضاف الإحصاء، أن قوة العمل في الحضر بلغت 13.599 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.502مليون فرد.

أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 25.474 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

سجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل، منهم 1.165 مليون ذكور، و994 ألف إناث، مقابل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق، بانخفاض قدره 104 آلاف متعطل بنسبة4.6%، وانخفاض قدره 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%.