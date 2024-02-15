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الرئيس الأوكراني يلتقي مستشار ألمانيا في برلين غدا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 1:37 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 1:37 م

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أن الرئيس سوف يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين غدا الجمعة.

وأوضح المكتب عبر منصة تليجرام، اليوم الخميس، أن من المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن زيلينسكي سيشارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بعد غد السبت.

وكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في البرنامج الرسمي لزيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لألمانيا من أجل المشاركة في مؤتمر ميونخ، أن هاريس سوف تجري محادثات مع زيلينسكي بعد غد السبت.

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