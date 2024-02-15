الجامعة الألمانية تستضيف مسابقة علمية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

استضافت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب مسابقة Science Stars وهي مسابقة علمية ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لطلاب مرحلة الثانوية البريطانية IG، تنقسم إلى عدد من المراحل حيث استضافت الكلية المرحلة النصف نهائية والتي يعقبها المرحلة النهائية للمسابقة.

شارك في فاعليات أعمالها عدد 82 طالباً من المدارس البريطانية من المحافظات المختلفة في حضور أولياء أمورهم والقائمين على المسابقة من المجلس الثقافي البريطاني والمدارس المشاركة في المسابقة.

ووصف الدكتور محمد العزيزي عميد الكلية، الطلاب المشاركين واصفا أياهم بجيل الشباب الواعد.

وأوضح أن المسابقة تحدد إختيار الطالب لموضوع علمى يتعلق بالعناصر التي ارتكزت عليها بنود المسابقة وهى علوم الفيزياء والبيولوجي والرعاية الصحية شريطة ان يكون الموضوع المعروض مبسط وجذاب يستغرق عرضه ثلاث دقائق وتقيّمه لجنة تحكيم مشكلة من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكاترة ميرفت خيرالله، لبنى عبدالعال، هندالطيبي، نبيلة حمدي، هبة هندوسة، هانز بريتنجر، رغدة الصباغ، نهى الحضري، وعدة شخصيات تم دعوتهم من المجلس الثقافي البريطاني، بمشاركة الجمهور الحضور.

وجاءت من بين الموضوعات المعروضة ألية عمل وظائف القلب - الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية - عالم الفلك وتكوين النجوم - كيفية التحكم في الاطراف الصناعية عن طريق أشارات المخ، وأضاف الدكتور العزيزى أن الطلاب الفائزين في المسابقة سوف يحظون بدورة تدريبية لمدة أسبوعين في معامل الكلية.

وفى السياق ذاته، قدمت الدكتورة رشا حنفي نائب عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية للشئون الطلابية نبذة عن الجامعة الألمانية بالقاهرة باعتبارها جامعة المانية عابرة للحدود تمثل 42% من التعليم الألماني خارج حدود المانيا تعتمد في برامجها الاكاديمية على مبدأ همبولدت الذى يرتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي المطبق بالجامعة الألمانية بالقاهرة و مقر الجامعة الألمانية ببرلين.

ولفتت رشا إلى أن البرامج الأكاديمية بالكلية معتمدة دولياً ومحلياً، ويعمل خريجو الكلية في أكثر من خمس وثلاثين مجال في القارات الخمس متقلدين مناصب قيادية ودرجات علمية متميزة، علاوة على أن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية يصنفون كخبراء دوليين كل في مجال تخصصه لذا فقد تم اختيار الدكاترة أشرف عبادي ومحمد زكريا جاد و داريوس زلوتوس بالكلية ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، هذا بجانب حصول الدكتورأشرف عبادي على جائزة الدولة للتفوق العلمى والدكتورة هند الطيبي على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية.

ومن جانبه، قدم الدكتور فخر جفري رئيس قسم الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني شكره للجامعة على استضافتها لهذا الحدث العلمى الهام الذي يجمع نخبة من العقول النابغة من الطلاب الشغوفين بالعلوم والتكنولوجيا وإتاحة الفرصة لهم مشاركة أفكارهم العلمية وتعزيز وصقل مهارات العرض والتواصل بشكل فعال والتنافس فيما بينهم، بجانب استفادتهم بتوجيهات وإرشادات أعضاء لجنة التحكيم.