استقرت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، في بداية تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقر سعر البصل ليترواح بين 11 إلى 27 جنيها.

سجلت أسعار الكوسة ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 8 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

ثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



تراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

استقر سعر اليوسفي لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

ثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 15 إلى 19 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار الفراوله لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.