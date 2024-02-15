رئيس البرازيل: لا مبرر لرد الفعل الإسرائيلي على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر

قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلڤا، إن زيارته إلى مصر، تتزامن مع أوضاع مهمة في السياسة الدولية، مضيفًا: «كان علينا أن نتحدث عن إنتاج الغذاء للعالم والتنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل وخلق فرص عمل، لكننا نتكلم عن الحرب».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن «الحرب في أغلب الأحيان تُشن بقرارات مجنونة»، قائلًا إنه لا يجد تفسيرًا للحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه أن «الأمم المتحدة لا تمتلك قوة كافية لتجنب الحرب التي لا تخدم أي طرف، بل تنتج المعاناة والضحايا»، مستشهدًا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكمل: «البرازيل نددت بصورة قوية بهجوم حماس في 7 أكتوبر واحتجاز الإسرائيليين، لكن لا مبرر لرد الفعل الإسرائيلي، الحرب تقتل نساء وأطفالًا، وهو أمر لم يسبق أن شاهدناه في أي مكان في العالم».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، نظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا، في قصر الاتحادية، بمناسبة زيارة الأخير لمصر؛ تزامنًا مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البرازيلي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.