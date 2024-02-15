رئيس البرازيل يدعو للقضاء على حق الفيتو: إسرائيل تنتهك كل القرارات الأممية

قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلڤا، إن «المؤسسات متعددة الأطراف التي أنشات لحلحلة المشكلات العالمية والحروب، لا تضطلع بدورها».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن «البرازيل تعول على الدعم المصري؛ لإحداث التغييرات الضرورية في الحوكمة الدولية».

وشدد على أهمية إدراج مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بلدان أخرى في المنظمة؛ لتحقيق التمثيل في إفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية، مشددا على أهمية القضاء على حق النقض «الفيتو» المستخدم من عدة بلدان.

ولفت إلى أن «وظيفة أعضاء الأمم المتحدة مرتبطة بالدفاع عن السلم وليس تشجيع الحرب»، مضيفًا «عند غزو العراق على سبيل المثال وغزو ليبيا، لم تتم استشارة أي عضو بمجلس الأمن؛ الذي لا يملك أي قرار لوقف الحرب».

ونوه أن «إسرائيل تنتهك كل القرارات الأممية»، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس السيسي، على تضامنه والمساعدات المقدمة لإجلاء البرازيليين العالقين في غزة؛ حيث تم إجلاء حوالي ٢٠٠٠ شخص وضمان عودتهم إلى البرازيل.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، نظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا، في قصر الاتحادية، بمناسبة زيارة الأخير لمصر؛ تزامنًا مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البرازيلي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.