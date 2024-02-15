 جنوب أفريقيا والجزائر يتوجان بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة - بوابة الشروق
الخميس 15 فبراير 2024 9:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جنوب أفريقيا والجزائر يتوجان بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

علي البحيري
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:13 م

توج منتخب جنوب أفريقيا لسيدات الريشة الطائرة بذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا، المقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وحصدت سيدات جنوب أفريقيا الذهب بعد ريمونتادا قوية عقب الفوز على أوغندا بنتيجة 3-2.

فيما حصل رجال الجزائر على ذهبية الفرق بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2 أيضا.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب سيدات جنوب أفريقيا ورجال الجزائر لبطولة العالم القادمة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

وكان منتخبنا الوطني قد حصد أمس برونزية فرق الرجال عقب خسارته أمام نظيره الجزائري بصعوبة بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الجمعة منافسات الفردي والزوجي بمشاركة 11 دولة وهم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك