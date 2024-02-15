 النرويج تعتزم تدريب مشاة البحرية الأوكرانية على استخدام الزوارق الصغيرة - بوابة الشروق
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النرويج تعتزم تدريب مشاة البحرية الأوكرانية على استخدام الزوارق الصغيرة

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:22 م
أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، في بيان اليوم الخميس، أن جنودا نرويجيين سيقومون بتدريب مشاة البحرية الأوكرانية على استخدام الزوارق الصغيرة ابتداء من ربيع العام الجاري.

وقال البيان إن التدريب سيستمر لمدة عام على الأقل، مضيفا أن النرويج ستزود أوكرانيا أيضا بزوارق مطاطية بقيمة تبلغ نحو 60 مليون كرونة نرويجية (7ر5 مليون دولار).

ويعد التدريب، الذي سيبدأ في هولندا، خطوة أولى في عمل التحالف البحري الذي تنسقه النرويج مع بريطانيا.

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد، لهيئة الإذاعة النرويجية (إن أر كيه)، إن التدريب سيركز على عمليات اجتياز الأنهار والانتشار في المناطق الساحلية.

وأضاف أريلد أن الجيش النرويجي طور بالفعل علاقات وثيقة مع مشاة البحرية الأوكرانية من خلال عمليات التدريب في النرويج.

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