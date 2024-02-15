برنامج الأغذية العالمي: توسع الأعمال العدائية في رفح يهدد بعرقلة عمليات الإغاثة

قال برنامج الأغذية العالمي التابت للأمم المتحدة، إن مدينة رفح الفلسطينية ملجأ لأكثر من مليون شخص، مشيرة إلى أنها «نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى غزة».



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «البرنامج تمكن من مواصلة عمليات التوزيع في رفح حتى الآن، ولكن توسع الأعمال العدائية يهدد بحدوث كارثة إنسانية وعرقلة عمليات الإغاثة».

#رفح هي ملجأ لأكثر من مليون شخص.



وهي أيضًا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى غزة.



تمكن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة عمليات التوزيع في رفح حتى الآن، ولكن توسع الأعمال العدائية يهدد بحدوث كارثة إنسانية وعرقلة عمليات الإغاثة. https://t.co/rgo8aeEF6W — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) February 15, 2024

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.



واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.