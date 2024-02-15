نيمار: شيكابالا أحرف من محمد صلاح

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يرى سيد نيمار نجم الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال نيمار خلال ظهوره على قناة (MBC) مصر ببرنامج اللعيب خلال فقرة (ذا بيست):" في رأيي شيكابالا أحرف من صلاح، وميدو أفضل من عمرو زكي وطارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر واختاره عن حسني عبد ربه".

أضاف:" بنسبة لي أيمن حفني هو أمهر لاعب في مصر وأفضل من مصطفى فتحي".

واصل:" رونالدينيو أفضل من نيمار، وميسي أفضل من كريستيانو رونالدو ومبابي أفضل من هالاند".

أتم:" فتوح أفضل من علي معلول ومحمد إبراهيم أفضل من فرجاني ساسي، وجنش أفضل من أحمد الشناوي في حراسة المرمى".