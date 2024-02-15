قناة المحور تطرح برومو الموسم الرابع من برنامج العرافة (فيديو)

طرحت قناة المحور برومو الموسم الرابع من برنامج العرافة الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والذي تستضيف خلاله نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة، وتكشف خلاله كثير من الأسرار عبر شخصية شيخ الحارة.

ويذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت أن حلقة الأمس من برنامج "90 دقيقة" ستكون الأخيرة في الموسم الحالي، حيث قدمت حلق خاصة بمناسبة عيد الحب استضافت خلالها المطرب وائل الفشنى الذى قدم مجموعة من أغانى الحب.

وأضافت بسمة أنها ستبدأ تصوير العرافة الأسبوع القادم، مؤكدة على أنها تحب هذا البرنامج، متمنية أن يعجب المشاهدين ويحقق النجاح، حيث سيشهد رمضان المقبل رابع مواسم برنامج العرافة".