زراعة النواب: سعر ضمان توريد القطن جيد جدا للفلاحين

أشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأشاد بقرار الحكومة بتحديد سعر ضمان توريد القطن بقيمة 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، إنّ هذا السعر يعتبر جيد جدًا كسعر ضمان بالنسبة للمزارعين.

وأضاف أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة القطن، بعدما انخفضت المساحات المنزرعة من مليوني فدان إلى 100 ألف فدان.

وأوضح أن المستهدف هو الوصول إلى حجم مساحات منزرعة تصل إلى 500 ألف فدان، علمًا بأن المساحة الحالية تقترب من 300 ألف فدان.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024 / 2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.