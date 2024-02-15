الحوثيون: أمريكا المسئول الأول عن الجرائم البشعة في غزة

قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن أمريكا "هي المسئول الأول عن كل الجرائم البشعة التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة والدمار الهائل على مدى تسع عشر أسبوعا".

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن الحوثي قوله، اليوم الخميس، إن" العدو الاسرائيلي يتفنن في ارتكاب الجرائم الشنيعة في غزة وقوى الشر تدعمه بأفتك وأحدث وسائل التدمير والقتل"، موضحا أن "القنابل المدمرة والصواريخ المقدمة للعدو الصهيوني هي آخر ما وصلت إليه تقنيات أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية".

وأضاف أن أمريكا "تشارك بشكل مباشر في الطيران، والتجسس والاستطلاع لتقديم المعلومات اللازمة لبناء الخطط والعمليات".

وتابع :"الأمريكي يقدم تمويلا ضخما للجرائم البشعة وفعّل أحكام الطوارئ لمرتين، وكأن الإسرائيلي جزء من الجيش الأمريكي كما يشارك بالخبراء وفي اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي لشراكته في العملية والعدوان على غزة.

كما أشار إلى أن أمريكا تقدم "الحماية على المستوى الإقليمي لكيان العدو وتضغط وتشجع بعض الدول لاتخاذ مواقف سلبية تجاه أهالي غزة".

وقال الحوثي إنه "منذ إعلان صنعاء قرار منع مرور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي تضاعفت خسائر اقتصاد العدو الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الواردات الإسرائيلية والصادرات وفق إحصائيات العدو للعام 2020 تصل إلى نحو 133 مليار دولار عبر باب المندب، وأدت عمليات قواتنا المسلحة إلى إغلاق شبه كامل لميناء أم الرشراش باعتراف العدو".