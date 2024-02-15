مظاهرة داخل الكونجرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

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نظم عدد من المحتجين على الهجمات الإسرائيلية في غزة والدعم العسكري الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل، مظاهرة داخل مبنى الكونجرس بواشنطن، مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأعربت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مشروع العدالة"، عن استيائها من سياسات إسرائيل والولايات المتحدة تجاه قطاع غزة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة"، ورددوا هتافات مناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ودعا المتظاهرون الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهجير الفلسطينيين.

من جانبها، أوقفت الشرطة الأمريكية 13 شخصا ممن شاركوا في المظاهرة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.