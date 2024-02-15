رضا عبد العال: نتائج المنتخب كانت طين في وجود المحترفين

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وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رسالة إلى حسام حسن بعد توليه بشكل رسمي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (البريمو):" أطالب حسام حسن بالاعتماد في المعسكر المقبل للمنتخب بشهر مارس والذي سيقام في دبي على اللاعبين المحليين واستبعاد تماما استقدام المحترفين".

أضاف:" حق حسام حسن منحه الفرصة الكاملة في اختياراته لقوام المنتخب بالفترة المقبلة والصبر عليه حتى يتمكن من إعداد قماشة جديدة من اللاعبين ونصيحتي له يعتمد على اللاعبين المحليين واستقدام المحترفين يكون في المباريات القوية والصعبة فقط".

أكمل:" لا يعقل استدعاء المحترفين أمام جنوب السودان، ولمن يقول أنه سيتعرض للهجوم في حالة الخسارة أقول لهم نتائج المنتخب كانت طين في وجود المحترفين وبنكسب بالعافية 1-0".

واصل:" في رأيي انضمام محمد بسام ومحمد عواد للمنتخب أصبح أمرًا ضروريًا حتى يشعر محمد الشناوي بوجود منافسة حقيقة معه في حماية عرين المنتخب".

تابع:" أتمنى انضمام أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن بجانب أحمد هاني لاعب سيراميكا وعلي فوزي لاعب إنبي ومعاهم عمر كمال عبد الواحد، وفي الدفاع باهر المحمدي وأحمد أيمن منصور بجوار محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومع عودة الونش من الإصابة".

أتم:" رمضان صبحي ومصطفى شلبي أيضًا أرى أحقيتهم في التواجد مع المنتخب بالفترة المقبلة وهناك أسماء أخرى في مركز الظهير الأيسر تستحق التواجد منها محمد شكري لاعب سيراميكا ومحمد حمدي لاعب إنبي".