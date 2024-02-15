ممثلو ادعاء ألمان يسقطون تحقيقا بشأن حصول رجال شرطة على وجبات مجانية

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أسقط ممثلو الادعاء في مدينة هانوفر الألمانية، تحقيقا جنائيا بشأن الفساد فيما يتعلق بحصول رجال شرطة محليين على وجبات نقانق بالكاري مجانية من أخصائي تدريب.

وكان التحقيق يستهدف 17 موظفا بمديرية الشرطة المركزية في هانوفر بناء على الاشتباه في قبول وجبات نقانق بالكاري مجانية.

يشار إلى أن النقانق بالكاري وجبة سريعة محبوبة في معظم ألمانيا.

وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام المحلي في هانوفر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنهم أسقطوا قضية الفساد بشأن وجبات النقانق بالكاري. ونقلت عنها صحيفة "ألجماينه" الصادرة في هانوفر قولها إنه لم يتوفر سبب كاف للاشتباه في جريمة.

وكان الاشتباه المبدئي من ممثلي الادعاء في أن أخصائي التدريب قد يكون دفع مقابل الوجبات، على أمل الحصول على تقييم إيجابي من طلابه.