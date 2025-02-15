مباحثات فلسطينية أوروبية تتناول دعم جهود الإغاثة والتعافي المبكر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الحادية والستين، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شوشيتشا، بحضور سفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.

وأكد مصطفى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة على المدى القصير، من خلال توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم خطة الإعمار الشامل على المديين المتوسط والبعيد، بالإضافة لجهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المؤسسي.

واستعرض مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وأشار إلى استمرار اجتياح قوات الاحتلال لمدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية وهدم المنازل والمنشآت والقتل والاعتقال والتهجير القسري.

وثمن مصطفى موقف الاتحاد الأوروبي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين فلسطين والاتحاد الأوروبي الممتد لسنوات عدة.