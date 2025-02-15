وزير الخارجية الإسباني: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة إعمار قطاع غزة

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دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لعودة فلسطينيي قطاع غزة إلى ديارهم، مؤكدا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، تطرق خلالها إلى اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وقال ألباريس، إن بلاده تريد أن يكون وقف إطلاق النار في غزة دائماً.

وأضاف أن "اتفاق وقف إطلاق النار في مصلحة الجميع، ويجب أن يعود الفلسطينيون ويعيشوا في غزة".

وشدد على أن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل إعادة إعمار غزة وعودة الفلسطينيين لحياتهم الطبيعية فيها.

وأشار إلى أن وجود دولتين سيضمن الأمن والازدهار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.