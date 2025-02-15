دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تسرح آلاف الموظفين تحت الاختبار بمنتصف موسم الضرائب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تسريح آلاف الموظفين تحت الاختبار في منتصف موسم الضرائب وقد يتم شطب الوظائف الأسبوع المقبل، وفقا لمصدرين مطلعين.

ويأتي هذا فيما تعزز إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها الشاملة لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، عن طريق أمر كل الهيئات بتسريح جميع الموظفين تحت الاختبار تقريبا ممن لم يحصلوا بعد على حماية الخدمة المدنية.

ولم يتضح عدد الموظفين بدائرة الإيرادات الداخلية الذين سيشملهم القرار.

وأعلنت الإدارة في وقت سابق عن خطة لتقديم تعويضات مالية لجميع الموظفين الاتحاديين عن طريق "برنامج استقالة مؤجلة" لتخفيض القوى العاملة الحكومية سريعا.

وكان الموعد النهائي للبرنامج في السادس من فبراير وقال مسؤولو الإدارة إن الموظفين الذين سيقبلون العرض سيتمكنون من التوقف عن العمل في ظل مواصلة الحصول على الرواتب حتى 30 سبتمبر.