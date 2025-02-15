مايا مرسي من شمال سيناء: أحيي سيدات فلسطين على تربية أبنائهن على التمسك بالأرض والصمود

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أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى مخزن المساعدات الإنسانية اللوجستية في العريش، رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، مشددة على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القاطعة.

وحيت د. مايا مرسي، الشعب الفلسطيني على أنه متمسك بأرضه ولا يتركها إلا شهيدا، وهذا ما تزرعة سيدات فلسطين في الأبناء.

وأشار إلى دور مصر في تسهيل وصول المساعدات لأهل غزة، واستعرضت أمام وفد جامعة الدول العربية خطوات استلام المساعدات الإنسانية وتجهيزها حتى نقلها وتسليمها.

وكشف عن عظمة الشعب المصري الذي يقدم يوميا مساعدات ترسل عبر القوافل من كل المحافظات، وهذا دليل علي مدي ارتباط الشعبين.