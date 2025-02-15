شريف يشارك في هزيمة الخليج أمام التعاون بالدوري السعودي

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شارك المهاجم المصري محمد شريف في خسارة فريقه الخليج ضد التعاون بنتيجة 1-0، اليوم السبت، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خلال المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 20.

وكان شريف جالسًا على مقاعد البدلاء، حيث شارك في الدقيقة 76.

وجاء هدف التعاون في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب المغربي عبد الحميد صابيري.

ويتلقى الخليج بذلك الهزيمة الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن.

وشارك محمد شريف هذا الموسم مع الخليج في 10 مباريات بمعدل 253 دقيقة، وسجل هدفين.