سلطنة عمان تشارك في حفل انطلاق فعاليات مهرجان الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي

شاركت سلطنة عُمان، في حفل انطلاق فعاليات مهرجان الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025م الذي أقيم في مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وترأس وفد سلطنة عُمان، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

وتضمن العرض المسرحي التاريخي محيط الأرض، خلال الحفل فقرة خاصة بسلطنة عُمان عبّرت عن عمق العلاقات العُمانية الكويتية الأخوية الوطيدة.

وقدمت صورة عن جمال البيئة العُمانية وتنوّعها الثري من سهول وواحات وشواطئ وجبال، وعن مغامرات البحّارة العُمانيين الذين خاضوا عباب البِحار عبر مواخر السفن، وبرز خلال العرض فن العازي أحد الفنون العُمانية.

كما جسّد عرض "محيط الأرض"، رسالة الفن الحضارية من خلال الأحداث التاريخيّة برؤية مبتكرة تجمع بين فنّ المسرح والموسيقى والمؤثرات التقنية معًا بمزيج فني دراميٍّ، والانتقال عبر الزمن في مشاهده مع الحفاظ على خصوصية كل مرحلة تستحضر روح التاريخ وصولا للمستقبل.

وتشارك في العرض مجموعة من نجوم الحركة الفنية في الكويت أمثال محمد المنصور وجاسم النبهان وعبد الرحمن العقل، وعبدالعزيز المسلم، وطارق العلي، وجمال الردهان، ومحمد العجيمي، وخالد أمين، وخالد البريكي، ويعقوب عبد الله، وخالد المفيدي، وحصة النبهان.

وتضمّنت الفعاليات، إقامة مهرجان للفنون الكويتية بقرية يوم البحار، واشتملت على تجسيد حيّ للحرف اليدوية التراثية، والألعاب الشعبية، وعروض الفنون البحرية التي تعكس عراقة الثقافة الكويتية، والجهود المبذولة للحفاظ عليها كقوة دافعة للتنمية والازدهار الحضاري.