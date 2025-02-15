ترامب: ندعم قرار إسرائيل بشأن الأسرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن حركة حماس أفرجت عن 3 محتجزين لدى حماس بما في ذلك مواطن أمريكي، مؤكدا ان واشنطن ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل بشأن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد إن "الوقت ينفد، ويجب إعادة جميع الأسرى في أقرب وقت ممكن".



وجاءت دعوة لابيد عبر منصة "إكس" عقب وصول الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى الأراضي الإسرائيلية، مضيفا: "الوقت ينفد"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.



وفي وقت سابق، تسلمت طواقم الصليب الأحمر، 3 اسرى إسرائيليين المفرج عنهم ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال الأسرى الإسرائيليون برسائل من منصّة تسليمهم: استكملوا مراحل الصفقة "الوقت ينفذ".



وانتشرت عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة خان يونس، حيث أُعدَّت منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.