زيلينسكي: حزم دعم أوروبية جديدة لأوكرانيا خلال عشرة أيام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده اتفقت مع حلفائها الأوروبيين على تقديم حزم مساعدات جديدة في مجالي الطاقة والدعم العسكري خلال الأيام العشرة المقبلة، وقبل حلول الذكرى الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانيةالشامل في 24 فبراير.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتفاق تم خلال اجتماع صيغة برلين في ميونيخ، بمشاركة نحو 12 قائدا أوروبيا، مشيرا إلى تحديد مساعدات عملية لتعزيز قطاع الطاقة ودعم القدرات العسكرية الأوكرانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أنه يأمل في تسلم دعم إضافي، من بينها منظومات دفاع جوي، مؤكدا شكره للشركاء الأوروبيين واعتماده على وصول الشحنات في مواعيدها.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى حشد دعم دولي لمواجهة تقدم القوات الروسية والهجمات الجوية المكثفة على البنية التحتية للطاقة، وسط ضغوط أمريكية للدفع نحو مسار تفاوضي.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي وحده هجمات بنحو 1300 طائرة بدون طيار (درونز) و1200 قنبلة جوية موجهة، إضافة إلى عشرات الصواريخ الباليستية، ما تسبب بأضرار واسعة وانقطاعات كهرباء في مدن كبرى بينها كييف.