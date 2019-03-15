معهد ألماني يتوقع تحقيق انتعاش اقتصادي مجددا في عام 2020

كشف المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي أي دابليو) عن توقعات جيدة للغاية للعام القادم بالنسبة للوضع الاقتصادي في ألمانيا على نحو أفضل كثيرا مما توقعته معاهد أخرى.

وأوضح المعهد أمس الخميس، أنه يتوقع انخفاض عدد العاطلين، واستقرار الأسعار وزيادة القوة الاقتصادية.

وأوضح المعهد أنه يتوقع أيضا تحقيق نمو بنسبة واحد بالمئة فقط للعام الجاري، ولكنه أشار إلى أنه يتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي في العام القادم بنسبة 8ر1 بالمئة مجددا.

وقال رئيس قسم التوقعات الاقتصادية بالمعهد كلاوس ميشلزن: "لدينا رياح معاكسة، ولكننا سنسير نحو الأمام"، لافتا إلى أنه على الرغم من تراجع الطلب حاليا على آلات ومعدات ألمانية الصنع في بعض الدول، فإن الألمان لا يزالون ينفقون الأموال بقوة، وأشار إلى أن الازدهار في قطاع البناء سوف يستمر، وأن معدل البطالة سينخفض العام القادم إلى أقل من خمسة بالمئة لأول مرة منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أن الصادرات سوف تزداد مجددا عندما تظهر تأثيرات برامج التحفيز في الصين مثلا، لافتا إلى أن احتمالية حدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تسفر عن انكسارات كبرى، مثلما كان متوقعا قبل عام، وأشار إلى أن هناك إجراءات احترازية جيدة من قبل الشركات حاليا، وكذلك إلى توافر أفكار بريطانية بعدم فرض رسوم جمركية بشكل مؤقت.