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إندونيسيا تعلن إصابة اثنين من رعاياها في هجوم نيوزيلندا

جاكرتا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 مارس 2019 - 9:35 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مارس 2019 - 9:35 م

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن اثنين من مواطنيها أصيبا بجروح جراء حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن الوزارة قولها إن المصابين هما رجل ونجله، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

كما نقلت القناة أيضا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن 3 من مواطني بلاده على الأقل أصيبوا بجروح جراء الحادث.

وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم فيما أصيب 48 آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد.


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