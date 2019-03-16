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رئيس مجلس العلماء المسلمين النيوزيلندي: الإسلام يحث على التعايش السلمي

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 15 مارس 2019 - 11:55 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مارس 2019 - 11:55 م

أدان رئيس مجلس العلماء المسلمين النيوزيلندي، محمد عامر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين يوم الجمعة، بمدينة كرايستشيرش، وراح ضحيته 50 شهيدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية بفضائية «العربية»، مساء الجمعة، إن نيوزيلندا معروفة بأنها بلد الأمن والسلام، مشيرًا إلى عدم شيوع هذه الأنواع من العمليات الإرهابية بها.

ووجه رسالة للأمة الإسلامية بصفة عامة، قائلًا إن الدين هو الأمن والسلامة والإسلام يحث على التعايش السلمي، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن 50 قتيلًا و50 مصابًا.

ورفعت الشرطة النيوزيلندية، أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.


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