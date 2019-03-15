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تبرئة الرئيس السابق لبورصة «متجوكس» من الاختلاس وإدانته بتزوير بيانات

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 15 مارس 2019 - 1:29 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مارس 2019 - 1:29 م

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن محكمة يابانية برأت اليوم الجمعة، الرئيس السابق لبورصة "متجوكس" ومقرها طوكيو ، المتخصصة في تداول العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، من اختلاس مئات الملايين من الين (ملايين الدولارات) من عملائها قبل أعوام.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن محكمة طوكيو الجزئية أدانت مارك كاربيليس، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة "متجوكس" بالتلاعب في بيانات تجارية وحكمت عليه بالسجن 30 شهرا، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات.

ونفى كاربيليس وهو مواطن فرنسي، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، فيما طالب ممثلو الادعاء بمعاقبته بالسجن عشر سنوات.

يذكر أنه في فبراير 2014 أوقفت بورصة "متجوكس" وهي واحدة من أكبر البورصات في العالم للعملة الرقمية المشفرة "البيتكوين" في ذلك الوقت بشكل مفاجئ جميع المعاملات للعملة الافتراضية وقدمت طلبا بالإفلاس.

ثم ذكرت البورصة أنها فقدت حوالي 850 ألف من البيتكوين، قيمتها حوالي 48 مليار ين في ذلك الوقت.

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