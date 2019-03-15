منظمات بيئية فرنسية تقاضي الدولة بسبب السياسات المناخية

رفعت أربع منظمات بيئية فرنسية كبرى الخميس، دعوى قانونية ضد الدولة، قائلة إنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة ظاهرة الاحترار العالمي.

وقالت منظمات "جرين بيس" و "أوكسفام فرانس" و "نوتر آفير آتو" (إنها قضيتنا) ومؤسسة أنشأها وزير البيئة الأسبق نيكولا أولو، إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في فرنسا آخذة في الارتفاع منذ عام 2015 وأن البصمة الكربونية لم تتحسن منذ عام 1995.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت الحكومة الشهر الماضي ردًا غير ملزم على عريضة تحمل مليوني توقيع تدعوها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خطوات جذرية مثل حظر مشاريع البنية التحتية الكبرى التي من شأنها أن تلحق الضرر بالبيئة.