تنطلق اليوم الجمعة، أعمال الدورة الـ 39 لمعرض باريس الدولي للكتاب في بورت دو فرساي، بمشاركة مصر لأول مرة ممثلة في كل من الهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة وصندوق التنمية الثقافية، وحضور أكثر من 3 آلاف كاتب فرنسي ودولي.