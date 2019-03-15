تلاميذ مضربون ينظمون مظاهرة ضد تغير المناخ في نيوزيلندا

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شارك آلاف التلاميذ في إضراب مدرسي عالمي ضد تغير المناخ في نيوزيلندا اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وتجمع الأطفال والشباب في مسيرات بالشوارع في أكثر من 30 مدينة وبلدة، ليحثوا الحكومة على اتخاذ إجراءات ضد التغير المناخي.

وأصبح هؤلاء التلاميذ أول المحتجين كجزء من 1600 فعالية في أكثر من 100 دولة.

وقالت صوفي هاندفورد (18 عاما) المنسقة الوطنية للفعالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن من سنرث هذا الكوكب".

وأضافت: "نحن نستحق أن يكون لنا رأي حول نوع مستقبلنا، والذي قد يكون غير موجود في هذه المرحلة ما لم ننهض ونبين للسياسيين مدى أهمية هذا بالنسبة إلينا".