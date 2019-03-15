الجمعة 15 مارس 2019 2:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

كوبا تنفى شن هجمات صحية ضد دبلوماسيين أمريكيين

هافانا - (د ب ا)
نشر فى : الجمعة 15 مارس 2019 - 2:04 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 مارس 2019 - 2:04 ص

نفت كوبا أمس الخميس، أن تكون الأعراض الصحية التي ظهرت على عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين ناجمة عن هجمات تكنولوجية عالية، واتهمت واشنطن بعدم المسؤولية عندما استخدمت مثل هذا الوصف ضدها.

وقال مدير عام دائرة كوبا المعنية بشؤون الولايات المتحدة، كارلوس فيرنانديز دى كوسيو، إن ممثلي الولايات المتحدة وكندا التقوا تسع مرات لبحث هذا الموضوع، وأن واشنطن لم تكن راغبة فى التعاون بالمستوى الذي كانت كوبا تأمل فيه.

وتتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وهافانا إزاء دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو فى محاولته للاطاحة بحليف كوبا،الرئيس نيكولاس مادورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك