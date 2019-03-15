كوبا تنفى شن هجمات صحية ضد دبلوماسيين أمريكيين

نفت كوبا أمس الخميس، أن تكون الأعراض الصحية التي ظهرت على عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين ناجمة عن هجمات تكنولوجية عالية، واتهمت واشنطن بعدم المسؤولية عندما استخدمت مثل هذا الوصف ضدها.

وقال مدير عام دائرة كوبا المعنية بشؤون الولايات المتحدة، كارلوس فيرنانديز دى كوسيو، إن ممثلي الولايات المتحدة وكندا التقوا تسع مرات لبحث هذا الموضوع، وأن واشنطن لم تكن راغبة فى التعاون بالمستوى الذي كانت كوبا تأمل فيه.

وتتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وهافانا إزاء دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو فى محاولته للاطاحة بحليف كوبا،الرئيس نيكولاس مادورو.